Šteinbors: Saņemt šādu balvu 34 gadu vecumā man nozīmē ļoti daudz

"Liels paldies par novērtējumu! Sajūtas, protams, ir patīkamas. Saņemt šādu balvu 34 gadu vecumā - tas man ļoti daudz nozīmē. Izjūtu par to lepnumu," saviļņots pēc balvas saņemšanas bija Šteinbors. "Vēlos pateikties visiem cilvēkiem, kuri balsoja par mani. Joprojām saņemu apsveikumus gan no cilvēkiem Latvijā, gan no poļiem - visi ir priecīgi par to, ka saņēmu šādu titulu."