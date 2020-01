Bertānam izcila precizitāte tālmetienos, Pasečņiks pieticīgs "Wizards" zaudējumā

Aizvadītajā mačā "Wizards" ar rezultātu 131:151 (28:42, 35:46, 41:29, 27:34) zaudēja vienai no līgas līdervienībām Milvokī "Bucks".

Bertāns šoreiz laukumā pavadīja 29 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā guva 15 punktu, grozā raidot vienu no trim divpunktu un četrus no četriem trīspunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem.