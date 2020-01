"TTT Rīga" Eirolīgas mačā piekāpjas grandam UGMK

Iepriekšējā cīņā rīdzinieces savā laukumā ar 83:51 sagrāva Mersinas "Čukurova" vienību no Turcijas, bet sestdien Tallinā Baltijas Līgas spēlē ar 88:66 pieveica "Tallinas Universitāti".

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.