NBA spēlētāji godina Braientu: atsakās no krekla numura un iesaukas

Latvieša Rodiona Kuruca komandas biedrs Bruklinas "Nets" rindās Spensers Dinvidijs atteicies no līdz šim izmantotā 8. numura uz krekla, jo ar šo numuru savulaik Losandželoas "Lakers" rindās spēlēja arī Braients.

Savukārt Ņujorkas "Knicks" kluba debitants Ērdžejs Barets no Kanādas nolēmis atteikties no savas iesaukas "Kļavu mamba", jo Braientu dēvēja par "Melno mambu".

"Vairs nevēlos, lai mani tā sauc. Ir ļoti skumji zaudēt tik izcilu personību. Joprojām ik dienas par to domāju. Nevaru to dabūt ārā no galvas," izteicies Barets.