Sorokins nosaucis U-18 izlases sastāvu pārbaudes turnīram; iekļauts arī skeletonista Dukura dēls

Četru nāciju turnīrs Vīnē norisināsies no 6. līdz 8. februārim. Bez Latvijas un mājinieces Austrijas sacensībās vēl startēs arī Dānija un Norvēģija.

Latvijas izlases treneris Sorokins dalībai šajā turnīrā iekļāvis trīs vārtsargus, desmit aizsargus un 15 uzbrucējus. Lielākā pārstāvniecība Latvijas jauniešu izlasē ir no oficiālās bāzes komandas - hokeja skolas "Rīga". No šīs vienības izlasē kopumā ir 16 hokejistu.

Latvijas U-18 komanda šā gada pasaules čempionātā, kas norisināsies ASV, spēkosies vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Kanādu, Baltkrieviju un Šveici. Šis turnīrs notiks no 16. līdz 26.aprīlim.

aizsargi - Ralfs Bergmanis, Kārlis Krustiņš, Haralds Slišāns, Gustavs Ozoliņš, Bogdans Honass, Emīls Ginters (visi no hokeja skolas "Rīga"), Ralfs Litaunieks ("Valerenga", Norvēģija), Daniels Goršānovs ("Zemgale"), Harijs Šmits ("AKO/Mārupe"), Rolans Vasiļjevs ("Dinaburga");

uzbrucēji - Deniss Vilmans, Niks Zīle, Ričards Bulavs (visi no "Liepājas"), Edijs Grigorjevs, Artjoms Tretjakovs (abi no "Dinaburgas"), Ričards Beņislavskis ("AKO/Mārupe"), Darels Dukurs ("Langnau", Šveice), Kaspars Ziemiņš, Roberts Zalāns, Martins Laviņš, Pēteris Purmalis, Ģirts Silkalns, Edvards Bergmanis, Roberts Tužilkins, Daniels Andersons (visi no hokeja skolas "Rīga").