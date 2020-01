Lenards bieži izmantojis Braienta helikoptera pilota pakalpojumus

"Pirms pārcelšanās uz Losandželosu es ar viņu runāju par helikoptera izmantošanu. Redzēju, cik ātri viņš spēj veikt distanci no Ņūportas un atpakaļ. Kobe teica, ka viņš to dara jau 17 gadus," sarunā ar ESPN sacīja Lenards.

Helikoptera pilots Ara Zobajans bija viens no deviņiem bojāgājušajiem traģiskajā avārijā.

"Reizēm es izmantoju vienu un to pašu pilotu pēc vienas un tās pašas shēmas. Mans pārvietošanās process no Sandjego uz Losandželosu bija tāds pats kā Kobem," teica Lenards. "Ara bija lielisks puisis. Viņš bija viens no labākajiem pilotiem. Viņam varēja uzticēties. Nespēju noticēt notikušajam."