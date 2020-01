Ozoliņš nesasniedz "Australian Open" junioru turnīra finālu vienspēlēs

Iepriekš pirmajā kārtā Ozoliņš ar 6-1, 6-4 uzvarēja francūzi Maksu Vestpālu (junioru rangs 67.), bet otrajā kārtā ar 6-3, 6-4 uzvarēja Luku Nardi no Itālijas (jun. 47, ATP 1441.). Astotdaļfinālā Ozoliņš ar 6-3, 7-6 (7:5) pārspēja sacensību sesto numuru Leandro Rīdi no Šveices, bet ceturtdaļfinālā ar 3-6, 7-6 (8:6), 6-3 uzvarēja Jegoru Agafanovu no Krievijas, kurš junioru rangā ieņem 80.vietu, bet ATP reitingā ir 1755.pozīcijā.