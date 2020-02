Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Pavasaris Latvijā būšot karsts, it sevišķi hokeja laukumos

Pirms tam, aprunājoties ar klubu treneriem un pārstāvjiem, radās iespaids, ka dažs gatavojas uz Latviju dabūt vismaz Grecki. Šoreiz lielās ieceres vēl neizdevās piepildīt, taču kopumā janvāra beigas bija hokeja intrigām pilnas. Tā līdervienības “Olimp” viens no organizatoriem, viņš arī kapteiņa palīgs, Aleksejs Širokovs divas dienas pirms pārēju beigām intervijā knaši sauca uzvārdus Ļudučins, Margelovs, Ņikuļins, Ščastļivijs – tie visi būšot olimpieši. Pārjautāju, kāda ticamība? 50:50! Izrādījās 0:100, bet arī tā ir viena no mūsdienu sporta sastāvdaļām – blefot un radīt satraukumu pretinieku nometnē.

Principā “Olimp” (46 punkti 27 spēlēs) ne tikai blefoja, bet arī krietni papildināja savu sastāvu. Ar pieciem uzbrucējiem! Loģiski, ka citu vārtsargu nevajag, ja ir Ervīns Muštukovs, arī aizsardzība olimpiešiem gana laba ar dažāda vecuma meistariem, no kuriem divi – Pauls Svars un Tomass Zeile, kā arī uzbrucējs Nikolajs Jeļisejevs uzaicināti uz Latvijas izlases treniņnometni, kas no otrdienas notiks “Volvo” hallē.

Tāpat kā baltkrievs Ivans Ribčiks – 2018. gada Latvijas čempionāta labākais uzbrucējs, kurš ieradies tranzītā no Ukrainas, bet divarpus gadus ir spēlējis Jelgavas “Zemgalē” un arī zināms kā metējs. Piektais jaunienācējs – Gļebs Prohorenkovs (2001.) no HS “Rīga”. Bija cerība, ka vismaz dažus no viņiem darbībā redzēsim jau 1. februārī, bet – notika neparedzētais: