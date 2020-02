Gulbim ievērojams kāpums ATP rangā un atgriešanās otrajā simtā

Tikmēr ranga pirmajā vietā pēc trīs mēnešu pauzes atgriezies sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra uzvarētājs Novaks Džokovičs no Serbijas, kurš uz otro pozīciju nostūmis spāni Rafaelu Nadalu. Aizvien trešais ir leģendārais šveicietis Rodžers Federers, bet par vietu pakāpies Austrālijas atklātā čempionāta finālists Dominiks Tīms no Austrijas, kuram tas ir karjeras rekords. Viņš uz piekto vietu atbīdījis krievu Daniilu Medvedevu, kamēr no sestās līdz astotajai pozīcijai nemainīgi ierindojas grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs un Mateo Beretīni no Itālijas.