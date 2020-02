Bobrovskis: Merzļikins spēlē ar pārliecību

"Šī bija viena no mūsu labākajām spēlēm kopumā. Neviena no komandām to noteikti nenospēlēja kā 0:0 maču. Esmu apmierināts ar visiem spēles aspektiem," pēc cīņas norādīja "Blue Jackets" galvenais treneris Džons Tortorella.