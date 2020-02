Skrējēja Velvere mainījusi treneri un cer uz labu startu Eiropas čempionātā

Velvere 2019.gada sezonā sasniedza Latvijas rekordus divās disciplīnās, abus telpās. Vispirms viņa Kuldīgas Katrīnas kausā laboja Latvijas rekordu 1000 metru skrējienā - divas minūtes un 42,30 sekundes. Savukārt 12 februārī sacensībās Francijas pilsētā Valduāzā viņa sasniedza jaunu Latvijas rekordu 800 metru distancē - divas minūtes un 1,10 sekundes. Par to sportiste saņēma speciālbalvu, taču četru labāko skaitā tika nominēta arī aizvadītā gada Latvijas labākās vieglatlētes balvai.

"Droši vien viena lieta, par ko visi runā, ir psiholoģiskā sagatavotība. Tā kaut kādā mērā ietekmē pilnīgi visus sportistus. Tas ir tas, kā tu pieej sacensībām," par iemesliem stāsta vieglatlēte. "Otrs ir fiziskā sagatavotība. Ir viss, ko esi darījis līdz startam, kā tu esi gatavojies un tam nobriedis. Varbūt viena nianse tur vai šur, un tā ļoti ietekmē, it īpaši tādā atbildīgā startā. varbūt pirms jebkura cita starta, ja neesi pietiekami izgulējies, tas tā neietekmē, bet pirms atbildīgā starta par to satraucies vairāk un domā, ko tagad darīt. Atbildīgākais starts rada pat lielu stresu, un visi cenšas pēc iespējas labāk ar to tikt galā."