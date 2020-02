BK "Ventspils" revanšējas Bagatska vadītajai komandai

Spēles sākumā labāk veicās mājiniekiem, kuri pēc Vladislava Koreņuka divpunktu metiena panāca 8:3 savā labā. Ventsplinieki atbildēja ar 12:0 izrāvienu, ko ar diviem metieniem no groza apakšas uzsāka Ronalds Zaķis, bet pabeidza ar trīspunktu gājienu Timotijs Neokartess Šortss - 15:8 jau viesu labā.

Otrās ceturtdaļas sākumā tika panākts arī 11 punktu pārsvars, taču kijevieši izlīdzināja no sākuma spēli, pēc tam - arī rezultātu, pēc Bogdana Bļizņuka divpunktu metiena 15.minūtē panākot 32:31 savā labā.

"Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā grupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Kyiv" apakšgrupā ieņēma pirmo vietu ar bilanci 4-2, otrajā vietā grupā atstājot Minskas "Cmoki" ar Edmundu Valeiko treneru kolektīvā.