Adrians Žguns: Iespējas pret ASV noteikti būs un tās ir jāizmanto

Lai tiktu augstākajā līmenī, Latvijas izlasei jāuzveic vistitulētākā sieviešu izlase turnīra vēsturē – ASV turnīrā triumfējusi 18 reizes, pēdējā no tām bija 2017. gadā.

"Komandas atmosfēra ir ideāla, meitenes jūtas labi un ir gatavas iet laukumā un cīnīties. Pretī ir ASV komanda ar stiprāko sastāvu, taču iespējas noteikti būs un tās ir jāizmanto. Sofija Kenina tikai šodien ir atgriezusies no Austrālijas un liekas neticami, ka viņa spēlēs jau šo piektdien. Laiks rādīs, taču mēs būsim gatavi cīņai un parādīsim savu labāko sniegumu," sacīja Latvijas izlases kapteinis Adrians Žguns.

"Abas komandas startē visspēcīgākajā sastāvā, visi sportisti ir ieradušies šeit uz vietas un katru dienu aktīvi trenējas. Priekšā ir ļoti nopietni mači un mērķis abām komandām ir viens – uzvarēt un tikt finālturnīrā. Esam cītīgi gatavojušies spēlēm un gaidīsim piektdienas vakaru, lai redzētu, vai lielais darbs realizēsies arī laukumā," no Amerikas stāsta Latvijas Tenisa savienības (LTS) ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

Latvijas izlases spēļu tiešraides būs skatāmas kanālā Best4Sport TV. Pirmās dienas spēļu sākums ir no plkst. 5:30 (8. februāris), otrās dienas spēļu sākums ir naktī no sestdienas uz svētdienu no plkst. 1:30 (9. februāris).