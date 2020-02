Avīze: Melbārdis atgriežas Pasaules kausa apritē

Melbārdis pēc atgūšanas no savainojuma, šo sezonu iesāka pēc spēka otrā ešelona sacensībās, startēdams Eiropas kausa ieskaitē.

"Jā, es par to esmu domājis, vai lielajam Oskaram [Melbārdim] pēc svinīgās ceremonijas vispār būs laiks iesildīties pirmajam braucienam, ja gadījumā izlemsim par viņa startēšanu sestdien. Būs ar viņu pašu vēl viss jāizrunā," izvēles priekšā vēl ir Prūsis.

Melbārdis Eiropas kausā šosezon izcīnījis divas uzvaras, divas otrās un viena trešo vietu. Pēc savainojuma ārstēšanas lielais Melbārdis vēl ir patālu no labākās kondīcijas. "Trenažiera stumšanā starta estakādē no sava labākā rezultāta atpalieku līdz divām sekundes desmitdaļām. Sacensībās attiecīgi atpalicība no Frīdriha un Ķibermaņa ekipāžām varētu būt vairāk par vienu desmitdaļu," sportists "Dienai" atklāja, ka pašreizējā fiziskajā kondīcijā viņam būs grūti konkurēt visaugstākajā līmenī.