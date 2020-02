Gulbis pasaules rangā zaudē 12 pozīcijas

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Aizvien pirmo vietu ieņem serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, šveicietis Rodžers Federers un Austrijas vadošā rakete Dominiks Tīms. Piekto vietu ieņem Daniils Medvedevs no Krievijas, sestais ir Stefans Cicips no Grieķijas, aiz viņa vācietis Aleksandrs Zverevs, bet astotajā pozīcijā atrodams itālis Mateo Beretīni. Desmitnieka pēdējās divās vietās atrodas Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.