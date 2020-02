Tikmers kandidēs uz LOK prezidenta amatu

Kandidātus amatam var izvirzīt olimpisko sporta veidu federācijas. Mutiski to izdarījusi Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF), kas atbalsta Tikmeru.

"Jā, šādu atbalstu no LBSF esmu saņēmis. Pateicos par to. Un es to pieņemšu," portālam TVNET apliecināja Tikmers, kurš šobrīd ieņem LOK ģenerālsekretāra amatu.