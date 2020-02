Kā LFF ikdienā atbalsta Latvijas futbola klubus?

Tas laikam ir iespējami labākais gandarījums, kaut kas vairāk par visiem skaitļiem. Tās ir emocijas dažādos projektos. Piemēram, sociālās atbildības projektos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kad redzam, ka futbola laukumā viņi ir tādi paši bērni kā citi, ar tādām pašām emocijām, spējām, tie ir vieni no skaistākajiem brīžiem ikdienas darbā. Arī "Seni Cup" turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var redzēt, kā viņiem mirdz acis, spēlējot futbolu. Arī "Foot Fam Fest" pati savām acīm redzēju, kā atbrauc ģimenes, kas gandrīz vispār nesporto, atnāk un cīnās. Ir ļoti grūti sākt spēlēt futbolu, kad tev ir 40 gadu. Taču, neskatoties ne uz ko, ģimeņu dēļ daudzi to darīja. Apbalvošanas ceremonijā māmiņas vidējā vecumā nāca smaidīgas un priecīgas par saviem pirmajiem futbola mačiem. Manuprāt, tas ir vērtīgāk par spēlētāju skaitu pieaugumu mūsu datubāzēs, jo tas liecina par to, ka futbolu mēs redzam kā kaut ko vairāk. Ne tikai spēli. Tiesa, jāatzīst - ne katrs spēj to pamanīt. Citi grib skatīties tikai uz rezultātiem.