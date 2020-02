NBA čempione "Raptors" turpina kluba rekordlielo uzvaru sēriju

Siakama kontā arī sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, 14 no punktiem gūstot izšķirošajā ceturtdaļā.

Viesu rindās komandas līderis Karls-Entonijs Taunss sakrāja 23 punktus, desmit atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, bet no Goldensteitas iemainītais D'Andželo Rasels tika pie 22 punktiem.

"Kura ir labākā komanda? Mums noteikti ir sajūta, ka mūsu komandā ir viens no labākajiem spēlētājiem. Viņš šodien nespēlēja, bet mēs joprojām domājam, ka mums ir viena no labākajām vienībām līgā," Midltons teica pēc mača. "Citi klubi domā, ka būs spējīgi uzvarēt, ja Jannis nespēlēs. Tomēr tieši tas motivē mūs."

Nespēlējot komandas uzbrukuma līderim Lukam Dončičam, latviešu spēlētājs Kristaps Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā guva 28 punktus, grozā raidīdams četrus no astoņiem divpunktu un trīs no deviņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš iemeta 11 no 13 "sodiņiem".