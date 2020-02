Latvijas handbola izlase PČ kvalifikācijas turnīrā pret Izraēlu spēlēs 16. un 19.aprīlī

Latvijas izlase pasaules čempionāta kvalifikācijas otrajā posmā "play-off" pirmajā kārtā bija starp četrām izliktajām komandām, jo bija viena no četrām vājākajām komandām Eiropas čempionāta finālturnīra noslēgumā. Pretī Latvijai varēja stāties viena no veiksmīgi kvalifikācijas pirmo posmu pārvarējušajām izlasēm, un par to kļuva Izraēlas valstsvienība.