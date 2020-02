Koronavīrusa ietekmē NHL sāk just nūju trūkumu

Profesionālās nūjas, ar kādām spēlē NHL hokejisti, pārsvarā mazās partijās tiek taisītas Ķīnā. Tā kā Ķīna kopš koronavīrusa izplatīšanās kopš janvāra beigām ir apturējusi ražošanu un ceļošanu, NHL sezonas vidū sāk just nūju trūkumu.

ASV pilsētā Ekseterā bāzētā "Bauer" firma un Monreālā esošais CCM uzņēmums savas profesionāļu nūjas ražo Ķīnā. Tāpat to dara Otavas kompānija "True Hockey", kas Latvijā vairāk saistās ar ikgadējā bērnu un jauniešu turnīra "True Riga Hockey Cup" norisi.

"The Boston Globe" vēsta, ka pēc Bostonas "Bruins" uzvaras sestdien pār Arizonas "Coyotes" Bostonas kluba uzbrucējs Čārlijs Koils, kurš trijos metienos guva divus vārtus, spēlējot ar CCM nūjām, situāciju komentēja vienkārši:

Atšķirībā no hokeja entuziastiem, kuri ar vienu nūju iztiek visu sezonu, profesionāļu rīcībā parasti ir vairākas pakas ar nūjām, kuras parasti piegādā pakās pa 12. Tomēr vienai spēlei parasti NHL spēlētāji izvēlas pa trim vai vismaz divām jaunām nūjām. Tomēr atšķirībā no koka nūjām modernās nūjas veidotas no kompozītmateriāliem, un neveiksmīgs spēlētājs mača laikā var palikt arī bez pusduča nūju.