Cauce pasaules čempionāta Sprinta kausā izcīna bronzas godalgu

Cauce ilgu laiku bija ātrākā trasē, bet pēdējās trīs starta vietas bija atvēlētas mājiniecēm, no kurām divas pamanījās apsteigt latvieti. Latvijas kamaniņu braucēja līderei zaudēja 0,37 sekundes, kas bija pietiekami, lai izcīnītu bronzu.

Uzreiz aiz goda pjedestāla ierindojās viena no šīs sezonas līderēm Jūlija Taubica no Vācijas, piekto pozīciju ieņēma Viktorija Demčenko no Krievijas, bet sešinieku noslēdza Aparjode, kura uzvarētājai zaudēja 0,157 sekundes.