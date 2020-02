Latvijas hokejisti KHL spēlēs paliek bez rezultativitātes punktiem; Kalniņš neiziet laukumā zaudējumā

Ķīnas komandas pieteikumā bija Gunārs Skvorcovs, kurš laukumā pavadīja piecas minūtes un 21 sekundi, to laikā zaudējot vienīgajā iemetienā.

Šo spēli tiesāja četras reizes par KHL labāko tiesnesi atzītais Eduards Odiņš no Latvijas.

Kalniņš šosezon varēja atkārtot KHL rekordu uzvarētajās spēlēs, tomēr izlaistais sestdienas duelis viņam šo iespēju liedza. Latvieša pārinieks Anti Niemi noķēra 23 no 26 metieniem, atvairot 88,46% raidījumu.

Maskavas klubā 17 minūtes un trīs sekundes laukumā pabija Kaspars Daugaviņš, kura rēķinā viens bloķēts metiens, uzvarēts viens no diviem iemetieniem. Viņa komandas biedrs Mārtiņš Karsums uz ledus pavadīja 14 minūtes un 17 sekundes, to laikā izdarot trīs metienus pa vārtiem. Tāpat viņš uzvarēja vienā no četriem iemetieniem un pielietoja trīs spēka paņēmienus.