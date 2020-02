"Rīgas" hokejisti "bullīšos" cieš zaudējumu MHL mačā

Otrā perioda trešajā minūtē "Rīga" nonāca iedzinējos, bet trešdaļas vidū Bulats Gaļimovs pēc ieslidošanas pretinieku aizsardzības zonā raidīja ripu caur vārtsarga kājsargiem. Vēlāk, piecas minūtes pirms perioda beigām, Patriks Zabusovs vairākumā no tuvas distances ar metienu pāri vārtsarga plecam ieguva mājiniekiem vadību.

Septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām viesi izlīdzināja rezultātu, un, turpinājumā vārtus negūstot, mačs turpinājās pagarinājumā. Arī tajā nevienai no komandām neizdevās raidīt ripu tīklā, līdz ar to mača uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā. Tajā latvieši nevienu no saviem "bullīšiem" nerealizēja un cieta zaudējumu.