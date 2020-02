Brīnumbērns Holanns "plosās"; čempione "Liverpool" paklūp Madridē

Norvēģijas jaunā futbola zvaigzne guvusi jau 11 vārtus septiņās spēlēs kopš janvārī viņš pievienojās "Borussia" komandai par 20 miljonu eiro izpirkuma maksu no Austrijas kluba "Salzburg".

Pirmie vārti tika gūti 69.minūtē, kad bumba pēc piespēles soda laukumā rikošetā nonāca pie Brauta-Holanna, un norvēģis no pāris metriem panāca 1:0.

Tiesa, pēc minūtes Brauts-Holanns ar spēcīgu sitienu no soda laukuma robežas trieca bumbu zem vārtu pārliktņa un atjaunoja "Borussia" komandai vadību.

"Atletico" vadībā izvirzījās jau ceturtajā minūtē, kad pēc stūra sitiena bumba nonāca Saula rīcībā, viņam no tuvas distances to raidot tīklā. Puslaika otrajā pusē pēc Alvaro Moratas sitiena viesus glāba vārtsargs Alisons, bet otrā laukuma galā pāris bīstamas epizodes bija Mohamedam Salāham. Pēc viena no ēģiptieša sitieniem bumba atrada ceļu tīklā, taču vārtu guvums aizmugures dēļ tika ieskaitīts.