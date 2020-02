Ščerbatihs: Ir jāstrādā. Uz "haļavu" nekas nebūs

Sportā nebiju liels talants, man bija liels gribasspēks. Gāju cauri visām problēmām, man tādu bija daudz. Esi vai neesi talants, ja strādāsi, viss izdosies. Tā ir filmas būtība. Tikai ar darbu vari sasniegt to, ko vēlies," pauž Ščerbatihs.

"Tā nebija mana vaina. Kļūdu pieļāva ārsti. Arī treneris pieļāva kļūdu. Visi pieļauj kļūdas. Tomēr neesmu dusmīgs ne uz dakteriem, ne uz treneri. Esmu ar to samierinājies. Dievs tātad negribēja, viņš ar kaut ko citu atdarīs man atpakaļ. Viss saistīts ar likteni. Pēc tam kļuvu daudz uzmanīgāks ar ēšanu. Varbūt tas pat bija vajadzīgs, lai nākotnē man nebūtu vēl vairāk problēmu."

"Filmā būs apskatīti vairāki Viktora dzīves posmi. Bērnība, kā viņš pievērsās sportam un kā uzvarēja pirmajās sacensībās. Sportista režīmu viņš ievēroja jau bērnībā un dara to joprojām. Viņš joprojām turpina trenēties. Kad filmējāmies, mūsu komandai bija agri jāceļas. Tas ir apbrīnojami - katru rītu celties ap sešiem, tad ir treniņi, un tikai ap deviņiem viņš ēd brokastis," par 45 gadus veco Ščerbatihu stāsta filmas režisore.

"Jaunieši uz to visu skatās savādāk. Man bija tā - jāgatavojas Olimpiādei, jāuzaudzē svars. Tātad sāku vairāk ēst. Var pat teikt, ka sāku rīt. Uzbaroju tādu vēderu... bet tas ir darbs. Jaunieši to negrib, jo jābūt slaidam. Jā, es biju resns. Bet, ja gribi, pēc tam atkal būsi tievs," sacīja Ščerbatihs.

"Vienam otram sportistam vajag vairāk ēst, uzaudzēt svaru. Taču viņi aizbildinās - nē, es to negribu, es būšu resns... Es biju resns, taču pabeidzu darbu un kļuvu tievs. Jā, tas bija grūti," atceras bijušais svarcēlājs.

Būs vai nebūs medaļas? Viss atkarīgs no sportistiem - cik ļoti viņi tās gribēs izcīnīt. Viņiem ir paveicies, ka viņiem ir tik labs treneris. Ja nevarēs tikt pie medaļām, tātad viņi ir stulbi cilvēki," kritiski izteicās Ščerbatihs.

"Viss atkarīgs no pašiem. Treneris ir, sportisti ir, bet vai viņiem strādā galva? To nevaru pateikt. Treneris svarcelšanā ir guru. Viņš zina, kas ir jāizdara, lai būtu medaļas. Sportisti to pagaidām nesaprot. Cerams, ka līdz olimpiskajām spēlēm viņi kļūs gudrāki."