Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Kurbads", "Olimp", "Mogo" vai "Liepāja" – kurš te čempions?

Ar no “Dinamo” atdabūto Deividu Sarkani (piecās spēlēs 4+7), turklāt nebaidoties spēlē iesaistīt divos jaunos aizsargus no “AKO/Mārupes” – Hariju Šmitu un Aleksandru Frīdenbergu. “Olimp”, pirms spēlētāju pēdējām pārejām sastāvu papildinot ar pieciem uzbrucējiem (Prohorenkovs, Brahmanis, Ribčiks, Hasanšins, Kopeikins), it kā kļuva par transfēru čempioniem, no “Prizmas” aizlienētais Edijs Brahmanis pirmajā uzbrukumā arī guva jau pirmos vārtus, bet... šobrīd “Olimp” spēlē tikai uzbrukumā. Paļaujoties, ka Ervīns Muštukovs briesmu gadījumos glābs, bet arī viņš ir tikai cilvēks. Kaut “Olimp” vismaz pēc uzvārdiem (Pujacs, Jerofejevs, M. Širokovs, Šulakovs, Apsītis, Balakuns, Zeile, Svars) ir čempionāta pirmā vai otrā aizsardzība, ja visa komanda nespēlēs aizsardzībā, tad ar Muštukovu kā kreica dāmu vien var būt arī par maz.