Sevastova un Ostapenko par vietu pakāpjas WTA rangā

Tikmēr Ostapenko aizpagājušajā nedēļā piedalījās Sanktpēterburgas "Premier" turnīrā, kur jau pirmajā kārtā piekāpās francūzietei Alizē Kornē. Viņa šajās sacensībās startēja vien nepilnas divas dienas pēc atlidošanas no ASV, kur Latvijas izlases rindās tikai pēdējā mačā - dubultspēlē - atzina ASV valstsvienības pārākumu. Pirms dalības turnīrā Krievijā viņa sezonu iesāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur otrajā kārtā zaudēja Belindai Benčičai no Šveices.

Tāpat visai iespaidīgas izmaiņas notikušas pirmajā desmitniekā, kur pieredzējusī Belinda Benčiča no Šveices zaudējusi piecas vietas un patlaban atrodama devītajā pozīcijā. Pirmās trīs vietas nemainīgi sadala Ešlija Bārtija no Austrālijas, rumāniete Simona Halepa un Čehijas pirmā rakete Karolīna Plīškova. Kanādiete Bjanka Andresku pakāpusies par pozīciju, bet piekto un sesto vietu sadala Sofija Kenina no ASV un nīderlandiete Kiki Bertensa, abām pakāpjoties par divām pozīcijām. Par vietu zemāk noslīdējusi Jeļina Svitoļina no Ukrainas, par vietu zemāk ir Serēna Viljamsa, kura iepriekš bija devītā, bet desmitnieku noslēdz japāniete Naomi Osaka.