Koronavīrusa dēļ, iespējams, "TTT Rīga" trešdien neaizvadīs spēli Itālijā

Lūsis arī neizslēdza, ka nepieciešamības gadījumā, komandas iekšienē tiks novadīta informatīva lekcija par to, kā rīkoties, lai sevi pasargātu no koronavīrusa. "Iespējams, aprunāsimies par šo vīrusu arī komandas iekšienē. Regulāri sekojam līdzi informācijai, kas publicēta Ārlietu ministrijas un Slimību un profilakses centra mājaslapā," norādīja kluba amatpersona. "Arī šajos portālos pagaidām nav jaunas informācijas, taču jāsaprot, ka šajā Itālijas reģionā situācija ir saasinājusies pēdējo 48 stundu laikā."

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.