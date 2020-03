Pro Chess līgas mača tiešraide no Vecrīgas

PRO Chess līga sastāv no 24 komandām, kas ir sadalītas trijās divīzijās. Četras labākās komandas no katras divīzijas ir iekļuvušas play-off.

Katrā mačā piedalās četri spēlētāji un katrs šahists izspēlē vienu spēli ar katru no pretinieka komandas spēlētājiem. Par katru uzvarēto spēli komanda iegūst vienu punktu, par neizšķirtu - puspunktu. Komanda, kas mačā iegūs 8,5 vai vairāk punktu, būs uzvarētāja.

"Globālā eSports industrija šobrīd ir strauji augoša. Arī šahs tai skaitā. Salīdzinot ar citiem eSports sporta veidiem, šaham ir gara offline tradīciju vēsture, kā arī infrastruktūra, kas ir milzīga priekšrocība pār citiem sporta veidiem, kurus nav iespējams spēlēt offline. Pasaulē ir novērojama augoša tendence šaha programmu ieviešanai skolās. Lielākā daļa jauno šahistu nekļūs par nacionālo šaha federāciju dalībniekiem, toties 99,9% no viņiem būs pieeja internetam un viņi turpinās spēlēt šahu," stāsta Andris Ozols. "Ar Latvijas spēcīgās IT industrijas palīdzību es vēlos pozicionēt Latviju šīs attīstības priekšplānā. Latvijas ciešās ekonomiskās saites ar Zviedriju palīdzēs mums īstenot šo mērķi."

Zviedrijas komandas "Wasabis" dibinātājs Birgers Vencels (Birger Wenzel) no Vācijas izskaidro konceptu: "Šobrīd mēs esam pārliecināti, ka spēsim radīt tādas pašas līdzjutēju emocijas, kādas piedzīvo, piemēram, skatītāji Arēnā Rīga, skatoties "Dinamo" spēles. Radīt emocijas faniem, kuras sajust kopā ar līdzīgi domājošajiem. Ar mūsu pasākumiem mēs sasaistām labi organizēto offline šaha pasauli ar ar e-sporta pasauli."

Šobrīd Latvijas Šaha federācijā ir 757 Pasaules Šaha federācijā FIDE reģistrēti šahisti, kas padara Latviju par 21. visaktīvāko valsti pasaulē per capita, liecina chessratings.com statistika. Savukārt chess.com portālā ir 60 tūkstoši spēlētāju no Latvijas, no kuriem 1500 ir jauni lietotāji, kas reģistrējušies vien 2019. gada pēdējā ceturksnī.