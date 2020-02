Aizvien nav zināms "TTT Rīgas" atceltās FIBA Eirolīgas spēles liktenis

Vīrusa "Covid 19" uzliesmojuma dēļ Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) Eiropas nodaļa trešdien Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Umana Reyer" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēlusi uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu. Latvijas komanda vēlāk attiecās no iespējas aizvadīt maču Ļubļanā, savu lēmumu pamatojot ar speciālistu ieteikumiem nedoties uz Slovēniju.

"Spēle ir atcelta. FIBA vakar izsūtīja informāciju, kurā pausts, ka konkrēto situāciju izskatīs viens tiesnesis, taču, kad viņš to izdarīs, man nav ne jausmas. Šajā sakarā plānoju drīzumā sazināties ar FIBA Sporta direktoru," par situāciju ar atcelto maču teica Lūsis.

"Godīgi sakot, domāju, ka pastāv visai maza iespēja šo spēli aizvadīt citā laikā. Mums vienīgais aktuālais jautājums ir - vai saņemsim punktu no šīs spēles, kas mums maina sezonas izskaņas kalendāru," pauda ģenerālmenedžeris. "Domāju, ka būtu korekti piešķirt mums un Ungārijas komandai pa punktam, kas abām vienībām ļautu iekļūt izslēgšanas spēlēs."

Tikmēr lēmums nedoties uz Itāliju bijis kopīgs - gan treneru, gan spēlētāju pieņemts. "Komandā nebija pārliecība, ka gadījumā, ja tomēr nolemjam doties uz spēli, līdzi brauktu visas spēlētājas. Nevaru gan to apgalvot, bet tāda sajūta uz brīdi bija," atklāja Lūsis.

Iepriekš FIBA piedāvāja spēli aizvadīt Ļubļanā, taču Latvijas komanda attiecās no šādas iespējas. Vēlāk bijusi komunikācija ar FIBA, kas centusies pārliecināt par nepieciešamību aizvadīt spēli, taču lēmums no "TTT Rīga" puses bija nemainīgs.

Ņemot vērā situācijas attīstību, Latvijas Veselības ministrijas un Infektoloģijas centra speciālisti ieteikuši rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz reģioniem, kā arī rekomendē izvairīties no saskarsmes ar personām, kuras bijušas vīrusa skartajos reģionos.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.