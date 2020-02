Izlozē noskaidroti UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālu pāri

Piektdien notika UEFA Eiropas līgas astotdaļfināla izloze, kur 15 komandas uzzināja savas pretinieces, kamēr Šveices augstākās līgas komanda "Basel" būs spiesta gaidīt līdz piektdienas vakaram, kad otro 1/16 fināla spēli aizvadīs Frankfurtes "Eintracht" no Vācijas un "Salzburg" no Austrijas.

Tikmēr Latvijas čempionvienības "Riga" pāridarītāja "Kobenhavn" no Dānijas astotdaļfinālā tiksies ar astotdaļfināla debitanti no Turcijas Stambulas "Bašakšehir", kas ceturtdien "pendelēs" uzvarēja Lisabonas "Sporting" no Portugāles.