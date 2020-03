Porziņģis: Cenšos laukumā nesarežģīt lietas

"Kristaps esmu bijis vienmēr," smejoties noteica Porziņģis. "Man bija nepieciešams laiks, lai sajustu spēli, metienu un tamlīdzīgas lietas. Šobrīd jūtu, ka komanda arvien labāk mani izprot - piespēlē man bumbu ērtākās metienu pozīcijās, kā arī izveido epizodes, no kurām atkal es varu kaut ko izdomāt."

Īpaši pēdējās spēlēs Porziņģis ir pamatīgi uzņēmis apgriezienus un demonstrē tādu basketbolu, kāds no viņa bija redzams 2017./18.gada sezonā, kas viņam līdz šim bijusi labākā karjerā. Liepājnieks svētdienas duelī jau otro maču pēc kārtas 14 reizes izmēģināja roku no tālienes, sešām bumbām krītot grozā. Kopumā šosezon viņš sešus "trejačus" grozā raidījis jau trīs reizes. Basketbolistam vēl nevienā spēlē nav izdevies realizēt septiņus tālmetienus.

Savukārt "Mavericks" galvenais treneris Riks Kārlails nevairījās Porziņģa sniegumu pielīdzināt nākotnes centra spēlētājam. "Šādi tuvākajos gados izskatīsies piektās pozīcijas spēlētājs. Tas būs basketbolists ar lielu augumu, spējām piespēlēt, uzbrukt grozam no tālienes, atdot piespēles, nosargāt grozu, izcīnīt atlēkušās bumbas... Šie spēlētāji arī lieliski izpratīs spēli," latvieša labākās īpašības izcēla Kārlails. "Šis cilvēks ir lielisks basketbolists."

Porziņģis ar 38 punktiem atkārtoja savu labāko rezultātu, pārstāvot "Mavericks" komandu, un tikai par trim punktiem atpalika no jauna karjeras rekorda. Tāpat viņš ceturto reizi karjerā vienā spēlē realizēja sešus tālmetienus.

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 36 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no 11 divpunktu metieniem, sešus no 14 "trejačiem" un sešus no desmit soda metieniem.