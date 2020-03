Ostapenko atgūst Latvijas pirmās raketes godu; dubultspēlēs karjeras rekords

Ostapenko aizpagājušajā nedēļā piedalījās Sanktpēterburgas "Premier 5" turnīrā, kur jau pirmajā kārtā piekāpās francūzietei Alizē Kornē. Viņa šajās sacensībās startēja vien nepilnas divas dienas pēc atlidošanas no ASV, kur Latvijas izlases rindās tikai pēdējā mačā - dubultspēlē - atzina ASV valstsvienības pārākumu. Pirms dalības turnīrā Krievijā viņa sezonu iesāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur otrajā kārtā zaudēja Belindai Benčičai no Šveices.

Pirmajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai lejasgalā, ar vietām samainoties Viljamsai un Belindai Benčičai no Šveices, kura nu jau ieņem astoto pozīciju. Nemainīgi pirmā aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko Simona Halepa no Rumānijas, Karolīna Plīškova no Čehijas, kanādiete Bjanka Andresku, amerikāniete Sofija Kenina, Kiki Bertensa no Nīderlandes un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Aiz Benčičas un Viljamsas pirmo desmitnieku noslēdz Naomi Osaka no Japānas.