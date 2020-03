Merzļikina mamma: Elvis izgāja cauri kārtīgai ellei

"Arī iejušanās komandā nevedās, kā cerēts, jo neviens jauniņo no Eiropas tik labi nezināja, bet pēc neveiksmēm pirmajās spēlēs, daži komandas biedri pat neesot spieduši roku. Tālāk sekoja nosūtījums uz AHL, kā rezultātā Elvis no visiem distancējās, kļuva nomākts un ieslīka depresijā. Viņš izvairījās no visiem un visa, ieraujoties sevī."