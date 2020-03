VIDEO ⟩ Ernests Gulbis: Domāju, ka mani labākie rezultāti vēl ir priekšā

Ernests Gulbis : Tie paši iemesli, kurus jau minēju. Ja atceras 2014. gada sezonas pirmo pusi, man tā bija izcila. Iekļuvu Top 10, taču tad sākās problēmas ar plecu un labo roku. Tas arī bija laiks, kad man pasliktinājās attiecības ar manu treneri. Ne cilvēciskā ziņā, bet tāpēc, ka viņš nevarēja man veltīt tik daudz laika, cik es to gribēju. Viņš vienlaicīgi trenēja arī Dominiku, kuram tad bija svarīgi, ka treneris 100% laika ir kopā ar viņu.

Ernests Gulbis : Neesmu par to domājis līdz šim jautājumam. Arī Deivisa kausā nespēlēju Olimpiādes dēļ. Ja godīgi pat nezinu likumus [kvalificēšanās kritērijus - aut.]. Man jābūt noteiktā reitinga vietā un ir jānospēlē zināms skaits spēļu Deivisa kausā. Neesmu drošs par šiem nosacījumiem.

Ernests Gulbis: Pirmais mērķis ir iekļūt atpakaļ pasaules ranga Top 100. Otrais mērķis ir tur noturēties. Kad tur atgriezīšos, tad tālākais jau būs atkarīgs no pāris turnīriem. Viens vai divi labi turnīri, iegūsti pārliecību. Nospēlē pusfinālu un varbūt finālu, esi jau Top 50. Tad jau turnīros esi starp izliktajiem spēlētājiem, viss kļūst daudz vieglāk. Domāju, ka mani labākie rezultāti vēl ir priekšā. Droši vien daudzi tam netic, vērtējot iepriekšējo gadu rezultātus. Tomēr es samērā objektīvi redzu to, kā es tagad spēlēju. Pieredze man ir, lai es to varētu apgalvot.