Kanādas tenisa jumtorganizācijā "Tennis Canada" Toronto jau otro gadu strādā latviešu speciālists Kristaps Petrovs, kurš gādā par šīs valsts jauno talantu fizisko sagatavotību, izglīto savus amata brāļus semināros un ir klāt visos svarīgākajos procesos, audzinot nākamās tenisa zvaigznes. No šīs akadēmijas nākusi 2019. gada "US Open" čempione, 19 gadus vecā Bjanka Andrejesku (WTA 4.).

Kristaps Petrovs ilgus gadus pavadījis basketbolā. Viņš pats savulaik spēlēja, trenēja jaunos censoņus Jūrmalā, 2015. gada izskaņā tika apstiprināts par Velsas valstsvienības galveno treneri, 2017. gadā asistēja Uvim Helmanim Latvijas izlases treneru korpusā Eiropas čempionāta U-18 vecuma grupā un trenējis arī Kalgari Universitātes sieviešu komandu. Basketbols caurvijis viņa dzīvi no bērna kājas, bet tagad viņš nonācis vienā no pasaules labākajām jauno tenisistu kalvēm "Tennis Canada".

FOTO: No personīgā arhīva

Teju katru dienu Kristaps klātienē skatās tenisa treniņus, ievāc informāciju no laukuma treneriem. Ikdienā Toronto sadarbojas ar skotu treneri Alanu Makinu (Alan Mackin), kurš pats savas profesionāļa karjeras laikā spēlējis kopā ar slaveno Endiju Mareju. Tāpat viņš strādā ar spāni Rubenu Alkantaru (Ruben Alcantara) un francūzieti Natāliju Tozijā (Nathalie Tauziat), kura 2000. gadā bija pat pasaules 3. raketes godā.

FOTO: No personīgā arhīva

Pazīstamākā Toronto tenisa akadēmijas audzēkne ir rumāņu izcelsmes Kanādas tenisiste Bjanka Andrejesku, kura pašlaik ieņem ceturto vietu WTA pasaules rangā. Pagājušajā gadā viņa izcīnīja prestižā "Grand Slam" turnīra "US Open" čempiontitulu. Toronto tenisu apguvis arī 20 gadus vecais Telavivā (Izraēla) dzimušais Deniss Šapovalovs, kurš pasaules tūrē pārstāv Kanādu. ATP reitingā viņš pašlaik ir 16. rakete.

"Kanādas Tenisa federācija fokusējas uz jauniešu izaugsmi. Nesen pasniedzu prezentāciju 150 tenisa treneriem, kuri strādā klubos vai ar iesācējiem. Ļoti svarīga ir treneru izglītība, jo no turienes viss sākas. Ja tās nebūs, tad tādas kā Bjanka neizaugs," uzsvēra Petrovs.

FOTO: No personīgā arhīva

Kristaps vienu sezonu kādas 15 līdz 20 nedēļas gadā gribētu doties līdzi kādam tenisistam ATP vai WTA tūrē. Šobrīd viņš no savainojuma sekām palīdz atgūties Karolai Džao (Carol Zhao), kura WTA reitingā 2018. gadā atradās 131. pozīcijā, kas ir viņas rekords.

"Ilglaicīgi, ja tev ir ģimene, visu sezonu tūrē ir grūti atrasties. Jādzīvo uz čemodāniem. Pieredzes ziņā gan es to gribētu. Bet man patīk strādāt ar jauniešiem. Būtu forši doties līdzi Kanādas jauniešu komandai uz Deivisa kausa spēlēm vai Olimpiādi," sacīja Kristaps.

Viņš pauda, ka no sporta veidiem, ar kuriem ir nācies saskarties, teniss ir viens no grūtākajiem psiholoģiskā ziņā. Kanādā ir svarīgi, ka jaunieši saņem iespēju sastrādāties ar sporta psihologiem, kuri ir piesaistīti tiem spēlētājiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.

FOTO: No personīgā arhīva

"Neviens nav imūns pret stresu. Cits ar to tiek galā labāk, cits sliktāk. Piemēram, tas pats Federers jaunībā neprata savaldīties, un Šveices Tenisa federācija viņam piesprieda diskvalifikāciju uz mēnesi. Tam gandrīz visi iet cauri - Džokovičs, Marejs, nu varbūt Rafaels Nadals ir izņēmums. Viss ir atkarīgs no tevis paša. Aizlido uz turnīru, zaudē pirmajā kārtā un ballīte ir beigsies," teica Petrovs. "Grafiks profesionālajā tenisā ir fiziski smags, nogurdinošs, ceļošana ir baigā. Tāpēc varu teikt, ka psiholoģiski teniss ir viens no grūtākajiem sporta veidiem, kur man nācies būt klāt. Vienā turnīrā uzvari, nākamajā zaudē jau pirmajā kārtā... Sākas panika, stress, asaras. Īpaši jau jauniešiem."