Oskars Bārtulis sapratis pieļautās kļūdas, atvainojies LHF un gatavs cīnīties par vietu izlasē

Šodien noslēdzās K. Skrastiņa piemiņas kausa turnīrs “DZELZS VĪRS” U11 grupā. Kopvērtējumā pēc aizvadītiem 4 posmiem, piekāpjoties par vienu punktu @hs_riga, ieņēmām godpilno 2.vietu! Paldies puišiem par spraigām, emocijām bagātām spēlēm visa turnīra laikā!!! Foto: Mārtiņš Aiše #bhc37 #viensparvisiemvisiparvienu