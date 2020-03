Desmit komandas, 8 pilsētas un daudz nezināmo

Jau ierasts, ka liela “kadru mainība” ir Jūrmalas “Spartaka” rindās, turklāt komandā arī nomainījies galvenais treneris (jauni galvenie treneri šosezon ir 7 no 10 komandām!), ievērojamas pārmaiņas ir BFC “Daugavpils” un “Metta” rindās. Jauno leģionāru līmenis ir stipri dažāds un plaša ir to ģeogrāfija, ir futbolisti, kas spēlējuši diezgan augstā līmenī, ir futbolisti, kuriem tā būs jauna iespēja sevi apliecināt, ir noteikti arī vairāki “kaķi maisā” un tikai spēles parādīt, cik vērtīgi patiesībā ir bijuši pirkumi.

Būs intriga cīņā par titulu un medaļām, būs intriga cīņā par tā saukto vietu Eiropas kausu zonā (vismaz 6-7 komandas!), būs intriga cīņā par vietas saglabāšanu virslīgā un, jācer, būs intriga attiecībā uz pašmāju futbolistiem, kuru skaits virslīgā ir samazinājies un – tātad – tiem jābūt tikai labākajiem (vai talantīgākajiem un prespektīvākajiem) pašmāju spēlētājiem, kuri izturējuši konkurenci. No vienas puses – tas nav labi, ka tiek ierobežots vietējo spēlētāju skaits, bet, no otras puses, tie vietējie futbolisti, kuri izturēs konkurenci ar leģionāriem un stabili spēlēs sastāvā (jārēķinās, ka arī rezervē taču jābūt vismaz trim pašmāju spēlētājiem un vienam no pašmāju spēlētājiem jābūt U21 izlases vecumā), būs konkurētspējīgi arī izlases rindās.