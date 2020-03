Neilands finišē 11. vietā "Parīze – Nica" trešajā etapā; kopvērtējumā astotais

Trešo dienu pēc kārtas prestižā pasaules tūres daudzdienu velobrauciena “Parīze – Nica” dalībnieki saskārās ar lietainiem un vējainiem laika apstākļiem. Trešajā no kopumā astoņiem tūres etapiem bija jāveic 212,5 kilometru gara distances bez izteikti lieliem kāpumiem. Kopvērtējumā pirms šī posma vienīgais Latvijas riteņbraucējs šajās sacensībās Krists Neilands no “Israel Start – Up Nation” atradās astotajā vietā, 28 sekundes aiz līdera Maksimiliana Šahmana.