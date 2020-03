Samoilovs/Šmēdiņš dalību Dohas turnīrā noslēdz astotdaļfinālā

Apakšgrupā latvieši uzvarēja vienā no divām spēlēm, tādējādi "play-off" bija jāsāk no pirmās kārtas. Pirmajā spēlē viņi ar 2-0 (21:17, 21:13) pieveica čīliešus Estevanu un Marko Grimaltus, kuri Katarā izlikti ar 17.numuru, bet otrajā duelī ar 1-2 (21:16, 16:21, 11:15) piekāpās turnīra pirmajam numuram Vjačeslavam Krasiļņikovam un Oļegam Stojanovskim no Krievijas.