"Covid-19" ietekmē Eiropā vairākās valstīs atceļ hokeja līgu sezonas

Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) ir skarts tikai Ķīnas klubs Pekinas "Kuņluņ Red Star". Pēc pēdējās spēles uz sava ledus 22.janvārī Pekinā komanda pēdējās regulārās sezonas mājas spēles aizvadīja Krievijā, tāpat kā kluba sieviešu komanda, fārmklubs un junioru komanda Krievijas līgu sistēmā. Krievijas komandu, kā arī Helsinku "Jokerit" un Nursultanas "Barys" no Kazahstānas mājas spēles pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā ir aizvadītas pilnās arēnās, jo koronavīrusa krīze Krieviju vēl nav skārusi tik ļoti kā citas valstis.

Francijā ceturtdaļfināla norise starp Amjēnas un Miluzas klubiem tika aizkavēta, jo Miluzai vīrusa skartajā reģionā netika atļautas spēles, kamēr Amjēnas varas iestādes tā paša iemesla dēļ neļāva Miluzas komandai spēlēt savā pilsētā. Tāpēc sestā un septītā spēle tika pārcelta uz neitrāla ledus Seržī-Pontuāzas nacionālajā ledus sporta centrā "Cergy-Pontoise", aizvadot to bez līdzjutējiem. Sākot no pusfināla, "Ligue Magnus" darbība tiks apturēta līdz 17.martam, pārrunājot izslēgšanas spēļu grafiku un vadoties no situācijas un pašvaldību ieteikumiem.