Kristaps Porziņģis atbild uz fanu jautājumiem un nosauc savus visu laiku iecienītākos NBA spēlētājus

Nav šaubu, ka latvieša un Ņujorkas "Knicks" šķiršanās nebija no skaistākajām, bet Porziņģis nepaskopojās ar labu vārdu, kad kāds no faniem vaicāja, kāda ir latvieša mīļākā atmiņa no viņa laikiem "Knicks" rindās. "To ir tik daudz, bet noteikti tas, ka tiku nodraftēts un iespēja spēlēt dārzā [Madison Square Garden]."