Dāmu un kungu profesionālie tenisa turnīri nenotiks vismaz līdz jūnija sākumam

Sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts - no vasaras sākuma pārcelts uz rudeni.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tagad tas iecerēts no 20.septembra līdz 4.oktobrim.

Vimbldonas čempionātam kalendārā vieta atvēlēta no 29.jūnija līdz 12.jūlijam, bet "US Open" jānorisinās no 24.augusta līdz 13.septembrim. Šobrīd gan nav zināms, vai pārējie divi "Grand Slam" turnīri norisināsies tiem paredzētajos datumos.