Buncis: Vienpersoniski nevar lemt par 2021. gada pasaules hokeja čempionāta pārcelšanu

"Esmu redzējis šādas ziņas, bet, kas ir dīvaini, neviena no tām nav oficiāla ziņa. Šādas ziņas izplatījušās divas personas, no kurām viena ir NHL apskatnieks, otra - soms Kalervo Kumola [IIHF viceprezidents, aut.]. Esošajā situācijā nav nekāda pamata domāt, ka 2021. gada pasaules čempionāts tiks mainīts," sarunā ar TVNET pastāstīja LHF sporta direktors Edgars Buncis. "Par katra čempionāta rīkošanu tiek slēgts līgums starp IIHF un rīkotājvalstu federācijām. Tas ir par konkrētiem nosacījumiem, datumiem un gadiem, un mūsu līgumā ir noteikts par 2021. gada pasaules čempionāta rīkošanu. Valde ne no vienas, ne otras puses vienpersoniski nav tiesīga pieņemt lēmumu, jo tā būtu līguma noteikumu izmaiņa. Tad ir jāvienojas abām pusēm. Mūsu gadījumā - es nesaku, ka tas nav iespējams, bet tas ir garu pārrunu process. 2021. gada rīkotājas ir divas valstis un iesaistītas divu valstu valdības ar garantijas vēstulēm un tā tālāk... Arī šīs garantijas vēstules runā par konkrētiem gadiem. Tāpat ir iesaistītas Rīgas un Minskas pašvaldība. Ir saslēgti līgumi ar sponsoriem, un tie ir saistīti tieši ar 2021. gadu."