Šteinbors: Šajā mačā kapteinis ir Nacionālais veselības dienests

Latvijas futbola izlases kapteinis Pāvels Šteinbors, kurš spēlē vārtsarga pozīcijā, pastāstīja par to, kā koronvīrusa ierobežošanas pasākumi ietekmē viņa ikdienu Polijas klubā Gdiņas "Arka".

"Jā, gatavojos būt kopā ar komandu. Man jau bija saruna ar Daini Kazakeviču, viņš pats bija ieradies Polijā, satikāmies, izrunājāmies. Protams, būtu atbraucis uz izlases treniņnometni, domās jau gatavojos tam, taču, kā zināms, ne viss dzīvē atkarīgs tikai no mums pašiem," teica Šteinbors.

"Jā, ģimene ir Rīgā. Bija paredzēts, ka sieva ar bērniem pie manis atlidos, taču tieši pirms slimības uzliesmojuma nolēmām lieki neriskēt un atteicām lidojumus. Manai sievai Diānai un bērniem labāk palikt Rīgā, kur ir drošāk. Ja nu kas, tur ir zināmi ārsti, draugi, kas palīdzētu. Visupirms domājām par bērniem, par to, kā būtu labāk un drošāk viņiem."

"Daudzi domā, ka viss nav tik nopietni. Tāda ir cilvēka daba - nenovērtēt to, kas mums ir, līdz brīdim, kamēr nelaime neskar mūs pašus, ko nevienam nenovēlu. Un tikai tad cilvēki sāk domāt prātīgāk. Par to, ka varbūt nevajag lieku reizi bāzt degunu ārā no mājām, ka nav vajadzīgs lieki riskēt. Obligāti jāieklausās ārstu un valdības rekomendācijās. Tas palīdzēs mums pašiem pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā dzīves ritmā."