Pukinsks: LFF kongress, visdrīzāk, tiks pārcelts uz būtiski vēlāku laiku

"Ņemot vērā, ka ir aizliegti visi publiskie pasākumi, tostarp treniņi utt., esam pārorientējušies un vairāk strādājam uz atskaitēm, pie plāniem, stratēģijām, ko no mums prasa FIFA un UEFA. Pārvērtējam visu savu darbības lauku un mēģinām to optimizēt," sarunā ar TVNET pastāstīja Pukinsks. "Tāpat plānojam visus pasākumus, kuriem teorētiski vajadzētu būt, sākot no jūlija. Ņemot vērā, ka lielākā daļa sacensību ir apturētas, izstrādājam vairākus scenārijus kalendāriem, sacensību izspēlei. Nosacīti optimistiskais, pesimistiskais un vidējais scenārijs."