Dude: Daļa handbolistu atrodas uz bezdarbnieka pabalsta

"Uzreiz praktiski apturēja mūsu čempionātu, arī augstāko līgu. Tagad visu laiku norit šīs sarunas, ko darīt. Ar šo sezonu, kā iesākt nākamo, ko darīt ar finansiālo situāciju. Nav tik viegli klubiem, bet mums kopumā situācija ir itin stabila. Vienu pusi nosedz valsts, bet otrai it kā klubam ir rezerves, lai viss būtu kārtībā. Mums finansiāli it kā neko nevajadzētu zaudēt. Tā ir tā labā ziņa," sacīja Dude.

"Ātri komandām tika paziņots, ka čempionāts tiek pārtraukts. Francijā ir spēcīga spēlētāju asociācija, kas mūs aizstāv. Ja čempionāts atsāksies, tad būs trīs četras nedēļas, lai sagatavotos. Maz ticams gan, ka kaut kas tāds notiks. Šobrīd čempionāts oficiāli ir apturēts, bet var tikt arī vispār anulēts. Mūs tas skar nopietni, jo gribam doties uz augšu un spēlēt spēcīgākajā līgā. Mēs gribētu, lai ņem vērā pašreizējo turnīra tabulu ["Limoges Hand 87" ar 25 punktiem ieņem otro vietu, kas dod iespēju nākamgad spēlēt augstākajā līgā - LHF.]. Iespējams, ja viss būs kārtībā, jūnijā vēl kādas spēles varētu notikt."

Dude pauda cerību, ka viņa komanda varētu izcīnīt tiesības spēlēt Francijas augstākajā līgā.

"Izskatās, ka mēs varētu tikt augšā. Tāda tā doma ir. Tagad ir tāds laiks, ka ir daudz sanāksmes. Notiek sarunas par to, ka čempionātu tomēr beigt, un divas labākās komandas iekļūst augstākajā līgā, bet no tās neviena nekrīt ārā. Aiznākamajā sezonā jau bija plāns paplašināt komandu skaitu no 14 uz 16, bet viss velk uz to, lai paātrinātu šo procesu jau uz nākamo sezonu. Vairāk vai mazāk visi tam ir piekrituši, jautājums paliek tikai par šo sezonu, kā izdarīt tā, lai tagad visu šo periodu spēlētājiem nav pilnīga dīkstāve. Ja šogad vairs neatsāksim, tad, iespējams, nākamo sezonu sāksim ātrāk. Mums pluss ir arī tas, ka dokumentu ziņā esam ļoti spēcīgi, viss ir sakārtots, arī finansiāli ir akcepts, ka esam gatavi iet tālāk. Visi ceļi ir vaļā arī tādā ziņā."

Komandas treniņi šobrīd "Limoges Hand 87" nenotiek. "Protams, nē. Arī juridiski to ir grūti noformēt, ja no valsts saņem bezdarbnieka pabalstu. Vienkārši nedrīksti ar komandu trenēties. Vīruss vairs nevienam nav konstatēts, no tā faktora it kā varētu trenēties, bet nacionālā līmenī tas viss ir aizliegts, tāpēc paliekam mājās. Katru dienu fiziskās sagatavotības treneris sūta programmu. Esam ļoti ierobežoti, bet tajā pašā laikā ir daudz vingrinājumu, ko var darīt mājās. Par laimi, man ir arī dārzs, kur darboties. Apkārt mājai vienu kilometru var paskriet, ja nav cilvēku. Lai uzturētu formu, cenšamies arī veselīgi ēst."

Dude norādīja, ka par panikas Francijā neesot. "Jā, pirmās trīs dienas bija grūtas, bet tagad kopējā atmosfēra ir mierīgāka. Cilvēki saprot un respektē ierobežojumus, lai pēc iespējas ātrāk tiktu ārā no šīs situācijas. Pulcēšanās nekādas nenotiek. Tikai pēc pārtikas un zālēm. Aizliegtas pastaigas parkā, riteņbraukšana, visas avantūras, kas var būt pašreizējā situācijā Eiropā. Pirmās trīs dienas veikalos bija rindas, cilvēki skrēja, grāba, ko vien var. Vakar pats biju veikalā, bija maz cilvēku. Visi produktu plaukti bija pilni, gaļas varbūt bija mazāk. Paniku nejūtu. Cenšos bez vajadzības ārā neiet. Tagad mums ir plus 20 grādi, parasti šajā laikā visas ielas ir pilnas. Restorāni, kafijas dzeršana...Franči daudz mīl ēst ārpus mājas. Tagad tādas iespējas vairs nav."