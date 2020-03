Jānis Ikaunieks: Teicu, ka piekrītu algas samazinājumam

Man jau liekas, ka spēlētāji šeit ir labāki nekā Liepājā. Arī konkurence ir lielāka. Ātrums, temps, treniņi intensīvāki. Šis treneris ir prasīgs. Domāju, treniņprocesa kvalitātē ir liels trenera nopelns. Jau pārbaudes mačos varēja just, ka spēles rit ātri. Nevar ilgi domāt, ātri jāpieņem pareizais lēmums. Ja gribas te palikt ilgāk, katru dienu jāstrādā ar maksimālu atdevi. Viņi jau par mani te nekā nezina. Viss no jauna jāpierāda. Te ir spēlētāji no labām komandām. Daudz jaunu un talantīgu spēlētāju. Līmenis ir jūtams, taču es tajā iederos.