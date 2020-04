Koronavīrusa dēļ aizkavēsies CAS lēmums Krievijas lietā

"Arbitrāžas kalendārs būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies Covid-19 pandēmija. Šī iemesla dēļ pušu uzklausīšanas datumi vēl nav noteikti," DPA citē CAS sniegto informāciju.

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) Krievijas diskvalifikācijas lietu nodeva gada sākumā. CAS lems par to, vai apstiprināt Krievijas četru gadu diskvalifikāciju vai to arī to noraidīt.