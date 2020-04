Vīgants: Neizslēdzu iespēju nākamsezon piedalīties "Tour de Ski"

"Treniņu grafiks sanāca diezgan noslogots. Ja nebija iespējas braukt kopā ar kādu no treniņu biedriem, uz trasi devos ar autobusu. Cēlos plkst.6 no rīta, stundu vēlāk jau devos uz trasi, kur bija treniņš uz sniega. Aptuveni plkst.11 biju mājās un pēc tam gāju uz skolu. Otrais treniņš lielākoties bija sausais treniņš - skriešana vai trenažieru zāle. Kaut kas cits, ne slēpošana, ja nebija iespēja tikt uz trasi. Ceļā pavadītais laiks ir diezgan liels, turklāt vakaros autobusi tik bieži nekursē, līdz ar to tas pasākums vēl vairāk ievilktos. Taupot laiku un enerģiju, mēģināju plānot tā, ka no rīta ir sniega treniņš, bet vakarā - kaut kas cits," atklāja Vīgants.